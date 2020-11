Ruben Semedo foi multado pelo Olympiakos por ter participado numa festa, violando assim as restrições impostas devido à covid-19, anunciou a formação grega.

Além do central português, também Lazar Randelovic e Bruno Felipe estiveram na festa. Explica o clube que o trio terá de «pagar multas do valor máximo permitido pelos regulamentos», cujo valor das mesmas será depois doado ao serviço nacional de saúde da Grécia.

Diz ainda o Olympiakos, orientado por Pedro Martins, que os três jogadores estavam entre os 30 convidados de uma festa privada que se realizou num hotel em Atenas. De acordo com a polícia, uma mulher de 24 anos «foi detida por ter sido a organizadora do evento».

Recorde-se que o emblema do Pireu é adversário do FC Porto na Liga dos Campeões e além de Semedo, conta ainda com José Sá, Pêpê Rodrigues, Rúben Vinagre e Bruma no plantel.