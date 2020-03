Rui Vitória orienta atualmente o Al Nasr e acompanha à distância o combate a Covid-19 em Portugal. A partir da Arábia Saudita, um país que adotou medidas rígidas para limitar a propagação do coronavírus, o treinador deixou alguns reparos à estratégia portuguesa.

«Penso que Portugal está a tomar algumas medidas certas. No entanto, penso que o timing está a ser, em todas elas, tardio. Por aquilo que conhecemos esta pandemia é vencida pela antecipação. Aliás, como se diz que, por vezes, o vírus se manifesta passados alguns dias, as nossas decisões também têm de ser tomadas antes de tudo aparecer! Por isso, é fundamental decidir, decidir rápido e bem», começou por dizer o técnico, em declarações reproduzidas pela Liga Portugal.

O treinador português explica a forma como a Arábia Saudita está a combater o vírus: «A Arábia Saudita adotou medidas rígidas, graduais mas atualmente bem rígidas. Ninguém entra nem sai do país, os centros comerciais e restaurantes estão fechados. As pessoas estão genericamente em casa. Parece-me, no entanto, haver aqui um problema, tenho dúvidas que a população esteja toda bem informada, o que pode originar alguma discrepância nos números apresentados.»

«Estou em casa com a minha família, juntamente com outros portugueses que também vivem no resort! Estamos a cumprir todas as instruções sobre o assunto. Em relação ao nosso país, estamos a viver à distância obviamente, com mais ansiedade porque pouco ou nada podemos fazer», concluiu Rui Vitória.