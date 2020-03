A Rússia decidiu, esta segunda-feira, suspender todas as competições internacionais no seu território até nova ordem, de modo a conter a propagação da pandemia covid-19, anunciou o Ministério do Desporto daquele país.

A medida imposta afeta também atletas estrangeiros convidados a competir em solo russo, que na sua maioria tinham intenção de participar nos eventos de inverno.

De resto, e segundo o comunicado divulgado, as competições nacionais que não estão diretamente ligadas à qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 também estão limitadas. A única exceção é um torneio de xadrez, em Ecaterimburgo que decorrerá terça-feira, tal como estava planeado.

Na Rússia, o número de infetados aumentou nos últimos dias para 93, dos quais 86 foram infetados fora do país, principalmente na China e em Itália. O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.