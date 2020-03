Jorge Silas está a tentar angariar 5.000 máscaras para ajudar o Hospital Garcia de Orta.

Na conta do Twitter, o ex-treinador do Sporting partilhou um pedido de uma enfermeira da unidade hospitalar de Almada para fazer o apelo e informar ainda que não só já encontrou as máscaras, como já procedeu pessoalmente à encomenda de 500 unidades.

Silas pede a quem quiser colaborar que envie mensagem privada.