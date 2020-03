Fechado em casa há dias por causa da pandemia Covid-19, Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, cedido pelo Barcelona até final da temporada, contou à Cadena Ser como está a lidar com a situação.

«Desde sábado que temos estado em casa e não podemos sair. O clube traz-nos comida e o que precisamos do supermercado, até nos traz papel higiénico se for preciso. Está a portar-se muito bem connosco», afirmou Abel Ruiz.

«Estamos tranquilos, agora é esperar que isto passe», frisou o avançado.

Abel Ruiz também falou de Francisco Trincão, que no final da época se muda para o Barcelona. «Trincão é um jogador incrível, com uma personalidade e uma qualidade invejáveis, bom drible e bom remate. Tenho muito boa relação com ele e estou contente por ter assinado pelo Barcelona. Claro que vai dar-se muito bem.»