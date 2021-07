O Governo anunciou esta quinta-feira os próximos passos de desconfinamento e de retoma da atividade social e económica, em resposta à pandemia de covid-19.

O primeiro-ministro António Costa informou que as medidas diferenciadas por concelho deixam de existir, e explicou que o país terá três «fases de libertação».

A primeira dá-se já a partir do dia 1 de agosto, já com 57 por cento da população totalmente vacinada. A segunda fase está prevista para o início de setembro, com 70 por cento da população vacinada, e a terceira e última fase está agendada para o mês de outubro.

A primeira medida é que o comércio, a restauração e os espetáculos culturais voltam a ter horários normais (com limite das duas 2h00), mas ainda sujeito às regras definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Continua a ser preciso apresentar o certificado digital ou apresentar teste negativo nos seguintes locais:

Viagens por via aérea ou marítimo;

Estabelecimentos turísticos e alojamento local;

Restaurantes no interior, ao fim de semana e feriados;

Ginásios, para aulas de grupo

Termas e Spas

Casinos e bingos

Eventos culturais, desportivos ou corporativos com mais de mil pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechado)

Casamentos e batizados com mais de dez pessoas

No próximo dia 1 de agosto, deixam de haver as seguintes condicionantes:

Fim da limitação horária de circulação na via pública

Eventos desportivos com público (regras a definir pela DGS)

Espetáculos culturais com 66 por cento da lotação

Casamentos e batizados com lotação de 50 por cento

Equipamentos de diversão segundo regras da DGS, em local autorizado pelo município

Teletrabalho passa de obrigatório para recomendado, quando as atividades o permitam

As medidas da fase 2 do desconfinamento, com 70 por cento da população vacinada (início de setembro):

Fim do uso obrigatório de máscara na via pública

Casamentos e batizados com lotação de 75 por cento

Espetáculos culturais com 75 por cento da lotação

Transportes públicos sem limites de lotação

Serviços públicos sem marcação prévia

As alterações previstas na fase 3 do desconfinamento, com 85 por cento da população vacinada (outubro):

Bares e discotecas com certificado digital ou teste negativo

Restaurantes sem limite máximo de pessoas por grupo

Fim dos limites de lotação