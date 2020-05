Milhares de manifestantes, muitos deles armados, que protestaram junto ao capitólio do Michigan e tentaram mesmo invadir o edifício a pedir o fim das medidas de confinamento no estado aplicadas por causa da covid-19.

Recorde-se que nos Estados Unidos as medidas de confinamento foram sendo decretadas estado a estado, sendo que alguns foram mais restritivos do que outros. 64.700 pessoas morreram no país devido à doença e há mais de um milhão e cem mil infetados.

No Twitter, o presidente Donald Trump, disse que se tratava de boas pessoas, que estavam zangadas, e pediu à governadora do Michigan que ceda para chegar a um acordo.

«A governadora do Michigan devia ceder um bocadinho e apagar o fogo. Estas pessoas são muito boas pessoas, mas estão zangadas. Querem ter as vidas deles de volta, com segurança», escreveu Trump, que tem muitos apoiantes no estado. Aliás, muitos empunharam bandeiras ou usaram bonés da campanha do presidente durate este protesto.

«Receba-os, fale com eles, chegue a um acordo», disse o presidente.

The Governor of Michigan should give a little, and put out the fire. These are very good people, but they are angry. They want their lives back again, safely! See them, talk to them, make a deal.