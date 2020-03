O futebol ou parou ou perdeu a alma. A Covid-19, declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde, pôs em standby a maioria do futebol europeu. São já 23 ligas suspensas, 16 a serem jogadas à porta fechada.

Nem todas as 55 federações que constituem a UEFA têm os campeonatos em andamento. É o caso, por exemplo, de Suécia ou Bielorrússia. E nem todas têm campeonato próprio, como o Liechtenstein. Mas o que se pode dizer é que apenas nove campeonatos não tiveram restrições ao normal funcionamento. Até ao momento. Ou seja, Às 18h01 desta quinta-feira, 12 de março de 2020.

O cenário nas seis principais liga europeias, de acordo com o Ranking UEFA é o seguinte.

A Premier League é um dos campeonatos que mantém a normalidade, ainda que tenha tido visto ser adiado o Arsenal-Manchester City agendado para a última quarta-feira.

A Rússia, sétimo país do Ranking UEFA, ordenou que os jogos na zona de Moscovo sejam limitados a cinco mil pessoas, mas é provável que novas medidas sejam tomadas, não só na Rússia como no resto do futebol europeu.

Refira-se que os 55 membros da UEFA espalham-se desde Portugal até ao Cazaquistão. A UEFA tem agendada para 17 de março uma reunião sobre medidas a tomar relativas à Covid-19 e que devem englobar não só a Liga dos Campeões e a Liga Europa, assim como o Euro 2020.

O cenário total no momento:

Inglaterra: normal

Espanha: suspensa

França: porta fechada

Itália: suspensa

Alemanha: porta fechada

Portugal: suspensa

Holanda: suspensa

Rússia: máximo de 5 mil pessoas/jogos Moscovo

Bélgica: porta fechada

Ucrânia: porta fechada

Turquia: porta fechada

Áustria: suspensa

Dinamarca: suspensa

Escócia: normal

Rep. Checa: suspensa

Chipre: normal

Grécia: porta fechada

Sérvia: normal

Suíça: suspensa

Croácia: porta fechada

Suécia: nova época em abril

Noruega: suspensa

Israel: suspensa

Cazaquistão: normal

Bielorrúsia: nova época para a semana

Azerbaijão: normal

Bulgária: porta fechada

Roménia: suspensa

Polónia: porta fechada

Eslováquia: suspensa

Liechtenstein: não tem liga, clubes jogam na Suíça

Eslovénia: suspensa

Hungria: porta fechada

Luxemburgo: suspensa

Lituânia: suspensa

Arménia: normal

Letónia: porta fechada

Albânia: suspensa

Macedónia do Norte: suspensa

Bósnia: suspensa

Moldávia: suspensa

Rep. Irlanda: suspensa

Finlândia: só começa em abril

Geórgia: suspensa

Malta: porta fechada

Islândia: só começa em abril

País de Gales: normal

Irlanda do Norte: normal

Gibraltar: porta fechada

Montenegro: porta fechada

Estónia: porta fechada

Kosovo: porta fechada

Ilhas Faroé: suspensa

Andorra: segue indicação de Espanha

San Marino: suspensa