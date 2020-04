A UEFA «recomendou fortemente» as 55 associações nacionais de futebol a «terminarem as principais ligas e taças de cada país», depois de terem sido suspensas devido à pandemia da covid-19.

No comunicado divulgado pelo organismo que rege o futebol europeu, pode ler-se que vão ser considerados «alguns casos especiais assim que sejam desenvolvidas as linhas orientadoras sobre a participação nas competições europeias» na próxima temporada, caso alguns países cancelem as competições domésticas.

A UEFA referiu ainda que «várias opções de calendarização foram apresentadas, cobrindo tanto jogos de seleções como de clubes».

O reatar das competições, nacionais e europeias, de clubes e de seleções, bem como o modelo para a temporada 2020/21 serão os principais temas em foco na reunião do Comité Executivo da UEFA, marcado para a próxima quinta-feira.