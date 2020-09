O Vitória de Guimarães pediu à Direção-Geral da Saúde (DGS) que os jogos particulares com o Moreirense (dia 9) e com o Gil Vicente (dia 12) possam ter público no estádio.

Têm existido contactos entre os presidentes do V. Guimarães e da Liga, ao longo dos últimos dias, daí resultando um pedido formal para a presença de adeptos nas bancadas.

O clube aguarda ainda a resposta da Direção-Geral da Saúde.