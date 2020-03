Ao sétimo dia de quarentena, começa a ficar difícil estar em casa. Que o digam Di María e Leandro Paredes.

Os dois jogadores argentinos do Paris Saint-Germain decidiram ir para as respetivas varandas conversar de um lado ao outro da rua, e até houve tempo para tomar um mate, bebida típica da América do Sul.

Veja as imagens: