Assim que o ponteiro do relógio ultrapassa as 19h00 locais, os franceses saem à rua para correrem e se exercitarem.

Foi o que aconteceu numa rua perto do Le Bassin de la Villette, o maior lago de Paris, numa imagem que causou alguma apreensão devido à pandemia de covid-19.

A explicação? A França, também ela em isolamento social, proibiu as pessoas de saírem à rua para fazerem exercício entre as 10h00 e as 19h00. Desta forma, os desportistas aproveitam para sair assim que o horário o permite, só que fazem-no quase todos ao mesmo tempo. A partir das 19h01.