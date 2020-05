Depois da paragem forçada devido à crise do novo coronavírus, o Barcelona já voltou aos treinos para preparar o que resta da temporada.

Ora, nesse sentido, o emblema culé toma todas as precauções em La Masia, a famosa academia do clube. Num vídeo publicado este domingo, o Barça mostra como é feita minuciosamente a desinfeção do balneário de Lionel Messi e companhia.

Refira-se que o Barcelona é atualmente o primeiro classificado da Liga espanhola, como mais dois pontos do que o rival Real Madrid. A formação de Quique Setién está ainda nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Veja o processo de desinfeção do balneário do Barcelona no vídeo acima associado.