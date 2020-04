Mesmo com isolamento social, as idas ao supermercado são uma das saídas de exceção para muitas famílias para poderem comprar bens essenciais. Mas estas saídas podem representar risco de contaminação.

Os investigadores da Universidade Aalto, do Instituto Meteorolóigico Finlandês, do VTT – Centro Técnico de Investigação da Finlândia e da Universidade de Helsínquia têm realizado testes para compreender por quanto tempo as pequenas partículas transportadoras do novo coronavírus podem ficar no ar quando alguém espirra ou tosse em ambiente fechado, nomeadamente um supermercado.

Os primeiros resultados atestam que o vírus pode «sobreviver» mais tempo do que inicialmente se pensava.

Na simulação em vídeo, uma pessoa tosse num corredor do supermercado. As gotículas com o novo coronavírus acabam por ser transportadas pelo sistema de ventilação artificial do ar condicionado para outros corredores.

Basta um minuto para as gotículas com o novo coronavírus já estarem no corredor do lado e, após seis minutos, no local onde a pessoa infetada tossiu ainda há vestígios do vírus.

Veja o vídeo com o teste: