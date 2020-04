O modo como trabalhamos e os sítios em que trabalhamos podem sofrer alterações profundas como consequência da propagação da Covid-19. Foi nesse sentido que uma consultora imobiliária começou a desenhar o escritório do futuro.

O programa chama-se SixFeetOffice, numa alusão à distância social que deve de ser mantida nos escritórios. O projeto mostra secretárias espaçadas, separadas por acrílicos protetores, circulação sempre no sentido dos ponteiros dos relógios e aborda vários tipos de ideias que garantem esse distanciamento.

A representação chinesa da consultora está já a trabalhar com milhares de empresas do país para que milhões de funcionários possam transitar do trabalho em casa para escritórios.