Numa altura em que o país está em estado de emergência por causa da pandemia da covid-19, a igreja católica viveu uma Páscoa diferente, sem a tradicional visita do Compasso Pascal a casa dos fiéis.

Mas, mesmo contra as regras do distanciamento social e as ordens de vários elementos da hieraquia da Igreja de que não fosse apresentada a cruz para beijo ou saudação com a mão, dezenas de pessoas foram filmadas numa freguesia de Barcelos a beijarem a cruz, umas atrás das outras, sem máscaras.

A única medida de «proteção» visível é que a pessoa que segura a cruz, vai limpando com um pano ou um papel.

As imagens são da freguesia de Martim, Barcelos, e estão a gerar polémica nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo: