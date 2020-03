Um enfermeiro saudita, Naser Ali Al-Shahrani, teve de evitar o contacto com o filho que corria na sua direção para lhe dar um abraço.



A trabalhar em Riade, Naser tem enfrentado um coronavírus que já originou mais de mil casos e três mortes na Arábia Saudita.



Perante o gesto inocente do filho, o enfermeiro afastou-se e começou a chorar, com as mãos na cara. A criança ficou parada, a olhar para o pai, sem perceber o que estava a acontecer.