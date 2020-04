A Ferrari começou a produzir, na fábrica de Maranello, válvulas e acessórios para ventiladores para apoiar os profissionais de saúde que tratam os doentes com o novo coronavírus.

No departamento experimental onde habitualmente são construídos os protótipos e peças de automóveis da Scuderia estão agora a ser produzidos esses equipamentos termoplásticos através de avançadas impressoras 3D, utilizadas pelo Departamento de Construção Experimental da sede da Ferrari. A produção acontece nas instalações desportivas da marca, em Maranello, o mesmo local onde trabalha o departamento desportivo da marca, e que inclui a estrutura da Fórmula 1.

Algumas válvulas foram desenvolvidas pela Mares, um fabricante de equipamentos de mergulho, e concebidas à medida para encaixar nas máscaras, de modo a criar ventiladores para ajudar pacientes que sofram de insuficiência respiratória.

Nos próximos dias, a marca do Cavallino Rampante pretende fabricar centenas de peças de equipamento que já estão a ser distribuídas por algumas das empresas envolvidas neste projeto, sob coordenação da Proteção Civil Italiana, a vários hospitais italianos, entre os quais os de Bergamo, Génova, Modena e Sassuolo e também aos profissionais de saúde na cidade da Medicina, perto de Bolonha.

Das equipas de Fórmula 1, para além da Ferrari, a Mercedes está igualmente a utilizar o departamento de motores da sua estrutura da Fórmula 1, com base em Brixworth na Inglaterra, para produzir um tipo de ventilador menos invasivo, com a marca alemã a contabilizar até agora o fabrico de 10 mil unidades desse modelo. Já a McLaren encontra-se a trabalhar em colaboração com a Ford e a Airbus para fabricar um novo ventilador, enquanto Renault e Red Bull Racing estão a desenvolver em parceria outro dispositivo de ventilação.

Um esforço de várias equipas da Fórmula 1 numa altura em que a época está interrompida por um prazo de cinco semanas, que terminará no final deste mês com a antecipação das férias de agosto. Até agora, a temporada de 2020 ainda não arrancou, depois da primeira prova, o Grande Prémio da Austrália em Melbourne, ter sido cancelado a 12 de março.

Até agora nove das 22 corridas do calendário de 2020 já foram adiadas ou canceladas devido à pandemia da covid-19.