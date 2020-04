À semelhança do que aconteceu no fim-de-semana passado, as forças policiais estão a realizar uma operação stop na Ponte 25 de Abril.

A PSP está mandar parar todos os veículos que pretendem atravessar a ponte, perguntando aos condutores qual a justificação que têm para estarem a circular.

Entre as 14h30 e as 16h00 foram fiscalizadas 700 viaturs no sentido Lisboa-Almada e 20 receberam ordem para voltarem para trás.

Recorde-se que as regras de circulação vão apertar ainda mais no próximo fim-de-semana. Com o novo estado de emergência, e no período compreendido entre as 00:00 do dia 9 de abril e as 24h00 do dia 13 de abril, será proíbida da circulação para fora do concelho de residência habitual dos cidadãos, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa.