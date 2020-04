William Carvalho, internacional português que representa o Bétis de Sevilha, vai financiar quatro postos de trabalho do projeto social «Corações Com Coroa» (CCC), durante três meses.

A Corações Com Coroa (CCC), uma associação sem fins lucrativos fundada em 2012, desenvolve um projeto de negócio social, o CCC Café, que serve refeições aos mais necessitados, e que foi obrigado a encerrar as suas portas ao público devido à pandemia da covid-19.

Numa iniciativa de apoio nacional, a associação avançou com o projeto CCC Café Colabora, que tem como objetivo ajudar hospitais da região de Lisboa. O projeto começou hoje no Hospital Curry Cabral e na próxima semana estende as entregas também ao Hospital Egas Moniz, com o médio ex-Sporting a ser decisivo para a sua concretização.

«O jogador de futebol William Carvalho, solidário com a associação em iniciativas anteriores, foi imediatamente sensível à causa e será o financiador dos quatro postos de trabalho das colaboradoras do CCC Café durante três meses, apoio indispensável para a viabilização do projeto», refere, em comunicado, a associação.