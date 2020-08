O Reino Unido removeu Portugal da lista vermelha de corredores turísticos esta quinta-feira, ficando os passageiros isentos de cumprir quarentena de duas semanas imposta devido à pandemia da covid-19. A confirmação foi feita pelo ministro dos transportes britânico, Grant Shapps, via rede social Twitter.

«Os dados mostram que podemos incluir Portugal nos corredores turísticos», escreveu Shapps, avisando, contudo, que «as coisas podem mudar rapidamente».

A medida, também já confirmada pela embaixada britânica em Portugal, tem efeito a partir das 04h00 de sábado.

Ainda assim, todos os viajantes que chegam ao Reino Unido, incluindo aqueles de destinos isentos, continuarão a ter de preencher um formulário localizador de passageiros à chegada ao território britânico, salvo se fizerem parte de um pequeno grupo de isenções.

A decisão de excluir Portugal dos corredores turísticos tinha sido divulgada a 3 de julho.

Data also shows we can now add Portugal to those countries INCLUDED in Travel Corridors. As with all air bridge countries, please be aware that things can change quickly. Only travel if you are content to unexpectedly 14-day quarantine if required (I speak from experience!)