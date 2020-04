Uma agência francesa de consultoria em comunicação e marketing digital, «The Metrics Factory», decidiu medir o impacto de duas publicações de Cristiano Ronaldo na rede social instagram, a propósito da pandemia de covid-19, e comparar com o alcance da comunicação oficial da Organização Mundial de Saúde.

Na primeira mensagem, publicada a 13 de março, o internacional português da Juventus assinou um texto em que pedia às pessoas que seguissem os conselhos da Organização Mundial de Saúde. Sete dias depois Cristiano partilhou uma imagem da própria OMS, com conselhos práticos para evitar o contágio.

A contagem continua a aumentar, mas análise do estudo indica que estas duas publicações geraram oito milhões de “gostos” e 97.200 comentários. Analisadas as reações às publicações da própria OMS no instagram, a agência francesa chegou à conclusão que Cristiano Ronaldo multiplicou por 40 o impacto das mesmas na rede social.

Um verdadeiro serviço público, que o estudo quantifica mesmo financeiramente. De acordo com a «The Metrics Factory», as duas publicações de Cristiano Ronaldo geraram 666 milhões de impressões (número de vezes que a publicação é vista). Para garantir impacto idêntico, a OMS teria de investir cerca de 1,15 milhões de euros num plano de comunicação.

O estudo analisou ainda os comentários às duas publicações de Cristiano Ronaldo, e para tal conseguiu dividi-los em sete categorias. A fatia maior, de 18 por cento, corresponde a uma reação negativa, enquadrada na categoria “precisamos de dinheiro e não de conselhos”. Mas todas as outras categorias, que agregam 82 por cento dos comentários, representam reações positivas (geraram agradecimento, mensagens de crença ou de idolatria, por exemplo).

Fica evidente, assim, o impacto das mensagens de Cristiano Ronaldo, ou não fosse ele a personalidade com mais seguidores no instagram: 213 milhões.