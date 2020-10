Após ter assinado uma declaração que lhe permitiu voltar ao país de residência conforme explicou a DGS, Cristiano Ronaldo já está em Turim.



Pela primeira vez desde que foi conhecido que o capitão da seleção testou positivo, a Juventus emitiu um comunicado, sublinhando que o jogador pediu e teve autorização para regressar a Itália, onde irá cumprir um período de isolamento.



«Cristiano Ronaldo voltou a Itália com um voo médico autorizado pelas autoridades sanitárias competentes a pedido do jogador e irá agora continuar o período de isolamento em casa», refere o clube italiano.

Lembre-se que Ronaldo acusou positivo à Covid-19 depois de um teste feito durante um estágio da seleção nacional. O avançado da Juventus foi de imediato dispensado e ficou em isolamento num quarto na Cidade do Futebol enquanto o restante grupo trabalhou às ordens de Fernando Santos.

Ronaldo é o terceiro jogador de Portugal a estar infetado com o novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes, com os três futebolistas a terem sido afastados do estágio da seleção nacional.

Em Itália, a Vecchia Signora avançou ainda que o treinador dos sub-23 da Juventus, Lamberto Zauli, está infetado com covid-19, assim como o norte-americano McKennie. O clube de Turim acrescenta que todo o plantel principal assim como o de sub-23 vai continuar a ser testado e a treinar sem qualquer contacto com o exterior, conforme previsto no protocolo das autoridades italianas.