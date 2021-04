O primeiro-ministro reconheceu, nesta quinta-feira, que dificilmente haverá público nos eventos desportivos nos próximos tempos. Um posicionamento que reforça a ideia de que a Liga de futebol, por exemplo, não terá assistência esta época (para além da exceção permitida nos Açores).

«Não foi tomada nenhuma iniciativa de alteração da situação. Até ao final da época falta bastante tempo, mas diria que não é previsível que venha a haver uma grande alteração nesta matéria», disse António Costa durante a conferência de imprensa de anúncio da antecipação da fase 4 do plano de desconfinamento.

Essa quarta fase, que entra em vigor já neste sábado, dia 1 de maio, vai possibilitar a retoma das modalidades desportivas de alto risco, bem como o regresso à competição dos escalões de formação.

«A prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para toda a atividade física ao ar livre; os ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene», pode ler-se na nota publicada no sítio da Internet “Covid-19 Estamos On”.