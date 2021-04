Portugal registou nas últimas 24 horas mais 572 infetados e mais três mortos por covid-19, todos na região Norte. Houve ainda mais 576 recuperados.

O número de casos ativos em Portugal desceu para 23 809. Há menos 14 internados do que na véspera, num total de 332, mas em UCI o número subiu para 88, mais dois do que no dia anterior.

[Notícia em atualização]