As autoridades sanitárias da Dinamarca apelaram nesta quinta-feira à testagem à covid-19 aos espectadores do jogo entre a seleção escandinava e a Bélgica, no dia 17 de junho, após três casos de infeção.

Em causa está a deteção de três infetados pela variante delta do novo coronavírus, tendo o ministro da Saúde da Dinamarca admitido que cerca de 4.000 pessoas tenham estado perto destes adeptos.

A Dinamarca reportou 247 casos desta nova variante desde o dia 2 de abril.

A Bélgica, que vai defrontar Portugal nos oitavos de final da competição, em Sevilha, no domingo, bateu a Dinamarca, por 2-1, no encontro disputado em Copenhaga, a contar para o Grupo B.

Recorde-se que os cerca de 25 mil espectadores presentes no Parken Stadium, em Copenhaga, estavam obrigados a apresentar um teste à covid-19 negativo, prova de vacinação ou certificado de infeção anterior.