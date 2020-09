A Direção Geral da Saúde (DGS) recusou o pedido da Liga para que o jogo particular entre Sp. Braga e Valladolid do próximo sábado tenha público no estádio.

A Liga pretendia que o jogo de sábado fosse um teste piloto, para aferir a viabilidade de os jogos em Portugal voltarem a ter público nas bancadas, mas o pedido foi recusado.

Na conferência de imprensa sobre a covid-19 em Portugal desta quarta-feira, Graça Freitas foi questionada sobre o regresso do público ao futebol, mas remeteu esse tema para mais tarde, dizendo: «Temos de ver agora como acontece a retoma das aulas porque vai movimentar milhares e milhares de pessoas todos os dias, e como é o início do outono e o início do inverno.»

Perante estas declarações, a Liga já nem chegou a fazer o pedido para que houvesse espectadores nas bancadas nos dois jogos do V. Guimarães (com Moreirense e Gil Vicente), como o clube vitoriano tinha solicitado.