O FC Porto anunciou que vai disponibilizar o pavilhão do clube para hospital de campanha.

Escrevem os dragões que contactaram «o diretor do Hospital de São João, no Porto, para disponibilizar o Dragão Arena para hospital de campanha e/ou zona de descanso para o pessoal hospitalar».



Os azuis e brancos acrescentam que «a partir da próxima segunda-feira, em colaboração com a Prozis, patrocinadora do clube, o FC Porto também irá fornecer refeições para o pessoal hospitalar».