O Governo pode retirar a breve prazo as 19 freguesias nos concelhos de Lisboa, Amadora, Loures, Odivelas e Sintra do Estado de Calamidade. De qualquer forma, as restrições aplicadas nesta zona, nomeadamente nos horários de funcionamento dos estabelecimentos, irão manter-se.

«Não há hoje razões para distinguir estes cinco municípios [Lisboa, Odivelas, Sintra, Amadora e Loures] da restante Área Metropolitana de Lisboa. Isto significa que as medidas devem ser aplicadas de uma forma transversal, intensiva, em toda a Área Metropolitana», afirmou nesta segunda-feira Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna.



Como pode ler no site da TVI24, Eduardo Cabrita remeteu para o Conselho de Ministros de quinta-feira uma decisão final sobre a possibilidade de as 19 freguesias atualmente em situação de calamidade (localizadas nestes cinco concelhos) passarem para a situação de contingência.