A Federação Europeia de Andebol (EHF) apresentou um calendário hipotético para o recomeço de todas as competições sobre a sua alçada, incluindo os oitavos de final da Liga dos Campeões [onde está o FC Porto], a Taça EHF [onde está o Benfica] ou o play-off para o Mundial [que contará com a participação da Seleção Nacional], apontando para o início de junho 2020. Um plano que, para já, está apenas no plano teórico e que depende de uma evolução favorável da pandemia do novo coronavírus que interrompeu todas as competições desportivas na Europa.

«A situação atual torna impossível reiniciar qualquer competição de andebol nas próximas semanas. Isso está longe dos nossos pensamentos. Há coisas bem mais importantes para nos focarmos nesta altura do discutirmos jogos de andebol», começou por destacar o presidente da EHF, Michael Wiederer esta quarta-feira.

No entanto, o máximo responsável pelo andebol europeu encontra «boas razões» para discutir «cenários alternativos» para o retomar das competições, afastando desde já a possibilidade de se jogar nos próximos meses de abril e maio, mas deixando em aberto voltar em junho.

«Estamos conscientes que a implementação deste cenário depende do desenvolvimento da situação em redor do coronavírus e das decisões governamentais relacionadas com este problema. A EHF está preparada para ser muito flexível e preparada para se adaptar caso seja necessário. Além disto, estamos preparados para os desafios que vamos ter de ultrapassar, em estreita cooperação com todas as federações», destacou Wiederer.

A EHF aponta, assim, para junho, mas sem a pretensão de estar a forçar o regresso das competições. «Pelo contrário, temos de assegurar que depois desta crise a situação desportiva será clara e, ao mesmo tempo, será desenvolvido um plano para ser introduzido caso a atual situação melhore», acrescentou.

A EHF definiu, assim, um calendário para o recomeço das competições no início de junho, mas também definiu prazos para cancelar estes jogos, admitindo, em algumas competições, fazer valer os atuais resultados para a qualificação das respetivas equipas.

Calendário proposto pela EHF

Liga dos Campeões:

Oitavos de final: primeira mão 3 e 4 de junho; segunda mão 5 e 6 de junho.

Quartos de final: primeira mão a 24 e 25 de junho; segunda mão a 26 e 27 de junho.

Taça EHF:

Fase de Grupos: jogos da 5.ª jornada a 3 e 4 de junho; jogos da 6.ª jornada a 5 e 6 de junho.

Quartos de final: primeira mão a 24 e 25 de junho; segunda mão a 26 e 27 de junho.

Play-off para o Mundial de 2021:

Primeira fase: 15 a 21 de junho.

Segunda fase: 29 de junho a 5 de julho.