O Ministério da Educação divulgou esta sexta-feira o calendário escolar alterado devido à pandemia da covid-19.

«Face à evolução da pandemia e ao reajuste das pausas letivas decorrentes da interrupção entre 22 de janeiro e 5 de fevereiro, são publicadas as alterações ao calendário escolar que visam compensar esses dias, tal como anunciado anteriormente», diz a nota da tutela à comunicação social.

O novo calendário não inclui férias de Carnaval e as da Páscoa serão apenas de quatro dias.

As aulas das crianças até ao 2.º ciclo terminam as 8 de julho, as dos 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade acabam a 23 de junho e os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos têm aulas até 18 de junho.

As provas de aferição de 2.º ano de Expressão Artística e de Educação Física foram excluídas do calendário e os exames nacionais realizam-se em julho e setembro.

Veja o calendário:

1. Funcionamento das atividades letivas e pausas

Pausa letiva de Carnaval: eliminada. Prossegue atividade letiva.

Pausa letiva da Páscoa: de 29 de março a 1 de abril.

Final do 3.º período:

Pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo – 8 de julho.

7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade - 23 de junho.

9.º, 11.º e 12.º anos - 18 de junho.

2. Avaliação Externa

Provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos: entre 14 e 26 de junho.

Componente oral da prova de inglês de 5.º ano – entre 27 de maio e 9 de junho.

Devido às suas caraterísticas e ao período em que se realizariam, as provas de aferição de 2.º ano de Expressão Artística e de Educação Física foram, desde já, excluídas do calendário.

Provas finais de ciclo de 9.º ano:

1.ª fase: 28 de junho a 2 de julho, com afixação de resultados a 19 de julho.

2.ª fase: 21 a 23 de julho, com afixação de resultados a 3 de agosto.

Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário:

1.ª fase: 2 a 16 de julho, com afixação de resultados a 2 de agosto.

2.ª fase: 1 a 9 de setembro, com afixação de resultados a 16 de setembro.