A Liga espanhola abriu uma investigação a uma festa que Messi organizou esta segunda-feira em casa e na qual participaram outros jogadores do Barcelona e respetivas famílias.

O organismo que tutela o futebol profissional no país vizinho vai agora tentar apurar se houve quebra do protocolo e das normas criadas para fazer face à covid-19 e decidir se avança para a aplicação de possíveis sanções.

Além disso, está também em cima da mesa uma possível violação das leis em vigor na comunidade autónoma da Catalunha. «Conhecemos e vimos as imagens. A Agência de Saúde Pública que tem competências nesta matéria já viu as imagens e nos próximos dias será feita uma avaliação técnica e informar-nos-á dos procedimentos que deveremos adotar», referiu Mertixell Budó, conselheira da presidência do Governo Regional.

O comportamento do plantel do Barcelona mereceu também um reparo deixado por Pere Aragonés, presidente do Governo da região. «Queremos apelar a toda a gente para que cumpram as regras, mas também, em particular, às pessoas com responsabilidade pública, que deveriam fazê-lo de forma mais intensa pelo exemplo que representam.

De acordo com o jornal catalão Sport, a festa foi convocado para celebrar a vitória no Mestalla sobre o Valência e começar já a preparar o jogo de sábado com o Atlético Madrid, que poderá ser decisivo na luta pelo campeonato espanhol numa altura em que faltam jogar-se quatro jornadas e há dois pontos a separar as duas equipas, com vantagem para os colchoneros, líderes da prova.

Recorde-se que o Barcelona venceu no mês passado a Taça do Rei, conquista que terá sido lembrada durante o convívio.