O Governo anunciou novas medidas no combate à pandemia de covid-19.

Deste modo, a partir de agora, passa a ser obrigatório o uso da máscara nos locais de trabalho, exceto locais isolados ou com separação física.

Para além disso, devido aos feriados dos dias 1 e 8 do próximo mês, a circulação entre concelhos vai ser proibida entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro e entre 4 e 9 de dezembro, anunciou hoje o primeiro-ministro – mais propriamente nos horários entre as 23h do dia 27 de novembro e as 5h de 2 de dezembro e as 23 horas de 4 de dezembro e as 5h de 9 de dezembro.

Esta medida foi anunciada em conferência de imprensa realizada após o conselho ministro para decidir novas restrições para conter a pandemia de covid-19.

O primeiro-ministro acrescentou que durante aquele período será proibida a circulação entre concelhos, salvo as exceções já aplicadas em situações semelhantes, como as deslocações para o trabalho.

O Governo anunciou hoje o adiamento do pagamento trimestral do IVA, dos pagamentos à Segurança Social e avançou que o ministro da Economia anunciará na próxima semana apoios às rendas comerciais, conforme foi decidido no Conselho de Ministros de sexta-feira.

Além dos referidos adiamentos, o primeiro-ministro apontou que os apoios à restauração serão mantidos em todos os concelhos onde se mantêm as restrições à atividade, isto é, nos que têm mais de 240 casos por 100 mil habitantes.

O atual estado de emergência devido à covid-19 teve início 9 de novembro e termina às 23:59 de segunda-feira, sendo prorrogado um segundo período até 8 de dezembro.