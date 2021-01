O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que no próximo fim-de-semana vai ser proibida a circulação entre concelhos e também a circulação na via pública após as 13h00 em quase todo o país.

Para já, Conselho de Ministros decidiu prolongar as medidas já em vigor, mas o primeiro-ministro admitiu que na próxima semana o Governo poderá tomar medidas mais restritivas para fazer face ao aumento de contágios e adiantou que vai proceder à audição dos partidos e dos parceiros sociais.

As medidas aplicam-se a todos os concelhos com mais de 240 casos da doença por cem mil habitantes, ficando apenas 25 concelhos de fora.

Concelhos não abrangidos:

Alcoutim

Aljezur

Almeida

Arronches

Barrancos

Carrazeda de Ansiães

Castanheira de Pêra

Castelo de Vide

Coruche

Ferreira do Alentejo

Freixo de Espada à Cinta

Lagoa

Manteigas

Monchique

Odemira

Pampilhosa da Serra

Proença-a-Nova

Resende

Santiago do Cacém

Sardoal

Sernancelhe

Sines

Torre de Moncorvo

Vila de Rei

Vila do Bispo