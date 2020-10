O Twiiter bloqueou uma mensagem de Donald Trump em que o presidente dos Estados Unidos anunciava estar «imune» à covid-19, alegadamente por ter realizado testes negativos depois de ter sido confirmado que esteve infetado com o novo coronavírus.

«Aprovação total e completa dos médicos da Casa Branca. Isso quer dizer que não posso apanhar (imune), nem posso transmitir. Muito bom saber isso», escreveu Donald Trump.

A verdade é que os cientistas ainda não conseguiram apurar se as pessoas que já estiveram infetadas se tornam totalmente imunes ao vírus e, nesse sentido, o Twiiter considera que a mensagem de Donald Trump contém «informação enganosa».

«Este tweet viola as Regras do Twitter sobre disseminação de informação enganadora e potencialmente perigosa relacionada com a Covid-19», refere a nota da rede social em substituição da mensagem do presidente dos EUA.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!