Infetado com covid-19, Toni Kroos diz que ainda se sente «muito débil», mas garante que estará «pronto» a tempo do Euro 2020, em que a Alemanha é adversária de Portugal.

«Em termos gerais, sinto-me débil. É algo que não recomendo a ninguém, não é muito agradável», disse o jogador alemão do Real Madrid no podcast que tem com o irmão.

«Sinto-me um pouco melhor, a febre baixou um pouco», acrescentou, dizendo que «apesar de todos os cuidados, um empregado de casa ficou infetado», seguindo-se a mulher de Kroos, Jessica.

«Eu até já lhe tinha dito: “Por seres tão cuidadosa e meticulosa a desinfetar tudo, vais ser a primeira a ser infetada”», contou ainda o jogador, falando depois sobre o Europeu.

«Se os prazos continuarem a ser cumpridos, poderei integrar a seleção normalmente. Se for preciso chegar dois ou três dias mais tarde, assim seja. Mas posso tranquilizar as pessoas: Chegarei e estarei pronto.»