Portugal regista, nas últimas 24 horas, mais 18 óbitos associados à covid-19 e mais 12.794 novos casos de infeção, de acordo com o boletim diário epidemiológico desta quinta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, desde o início da pandemia, o país regista 3.380.263 casos e 21.285 mortes.

O número de internamentos volta a baixar: estão agora internados 1.127 doentes, menos 47 do que na véspera, e 70 em unidades de cuidados intensivos, menos dois do que no boletim de quarta-feira.

8.319 pessoas tiveram alta nas últimas 24 horas, pelo que o número de casos ativos subiu para 482.801, mais 4.457.

De resto, o boletim da Direção-Geral da Saúde em relação à covid-19 passará a partir desta sexta-feira a ser semanal, ao invés de ser diário. Todas as sextas-feiras serão divulgados os números da pandemia no país.