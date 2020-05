Um investigador da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, foi encontrado morto, no último fim-de-semana, com vários ferimentos de bala na cabeça, no tronco e nos membros. Bing Liu tinha feito «descobertas muito significativas» sobre a Covid-19, adiantou a universidade.

O alegado homicida foi encontrado mais tarde, dentro do próprio carro, morto também com ferimentos de bala. As autoridades acreditam que o homem terá entrado em casa do cientista e tê-lo-á assassinado, antes de regressar ao carro e tirar a própria vida. Vítima e homicida conheciam-se, mas as autoridades não ainda têm qualquer indicação das motivações do crime.

De acordo com a Universidade de Pittsburgh, que emitiu entretanto uma nota de pesar, Bing Liu era um investigador «profundamente admirado» pelos colegas.Estava a trabalhar numa investigação sobre as sequelas deixadas pelo vírus, após a infeção.