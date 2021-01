O Primeiro-Ministro António Costa anunciou encerramento das escolas nos próximos quinze dias.

Esta medida de combate à covid-19 foi anunciada na sequência do Conselho de Ministros extraordinário desta quinta-feira.

Este período será de curta duração e compensado posteriormente nas férias, de acordo com o Governo. Manter-se-ão abertas as escolas de acolhimento para crianças com idade igual ou inferior a 12 anos cujos pais trabalhem em serviços essenciais, manter-se-á o apoio alimentar e o apoio às crianças com necessidades educativas especiais. O Governo irá atribuir um apoio às famílias dos alunos similar ao do primeiro confinamento. As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens vão manter-se «em pleno funcionamento». As creches e os ATL também fecham.

«As escolas não foram nem são um principal foco de transmissão. Não é por as escolas estarem encerradas para proteção dos alunos, dos professores e do pessoal não docente que o conjunto de medidas devem ser descuradas. Estas são medidas suplementares e não substitutivas das anteriores», sublinhou António Costa numa comunicação ao país no início da tarde.

As medidas adicionais entram em vigor a partir desta sexta-feira.

Medidas adicionais:

- Encerramento das Lojas do Cidadão, mantendo-se o atendimento por marcação noutros serviços.

- Suspensos os prazos dos processos judiciais não urgentes.

- Interrupção das atividades letivas durante os próximos 15 dias, devidamente compensada no calendário escolar.

Saiba mais em TVI24