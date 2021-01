António Costa anunciou um conjunto de medidas, tomadas após a reunião do Conselho de Ministros, para combater a pandemia de covid-19.

O Primeiro-Ministro anunciou um conjunto de novas proibições e exigiu que a partir de agora os trabalhadores que não estejam em teletrabalho tenham uma credencial para circularem.

«O momento que estamos a viver é o mais grave desta pandemia», afirmou António Costa, reforçando que «este não é o momento para aproveitar as brechas da lei para fazer aquilo que sabemos que não podemos fazer».

As medidas anunciadas pelo Governo:

- Proibida venda ou entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar, de lojas de vestuário, de qualquer tipo de bebida, mesmo cafés, proibida permanência e consumo de bens alimentares à porta dos estabelecimentos.

- Encerrados todos os espaços de restauração em centros comerciais, mesmo que em take away.

- Proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações que promovam deslocação e aglomeração de pessoas.

- Proibida a permanência em espaços públicos de lazer, tais como jardins. Podem ser frequentados, mas não serão locais de permanência.

- Solicitação de presidentes das Câmaras Municipais que limitem o acesso às frentes marítimas ou ribeirinhas, parques e jardins infantis, por exemplo.

- Encerramento das universidades seniores, centros dia, ou centros de convívio.

- Para reforçar obrigatoriedade do teletrabalho todos os trabalhadores carecem de uma credencial emitida pela própria entidade de trabalho. Todas as empresas com mais de 250 trabalhadores têm de enviar a lista nominal de quem não está em teletrabalho.

- Será reposta proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana.

Saiba mais em TVI24