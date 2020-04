O Presidente da República fez esta quarta-feira um balanço positivo do combate à pandemia de Covid-19 em Portugal e mostrou-se convicto de que, se a atual tendência se mantiver, maio poderá trazer algumas mudanças.

«O processo continua a seguir uma evolução positiva. Positiva nomeadamente em dois aspectos: no crescimento da projeção do vírus na sociedade portuguesa. Há aqui uma desaceleração que pode parecer lenta, mas que é cada vez mais consistente. Passam os dias e é cada vez mais regular e isso é positivo. Em segundo lugar, há uma redução do valor daquilo que se pode chamar da propagação do vírus», afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado e o primeiro-ministro António Costa estiveram reunidos com epidemiologistas no auditório do Infarmed, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou aquilo que diz estar a ser o comportamento exemplar dos portugueses e que o cumprimento das medidas restritivas poderá fazer com que as atuais medidas restritivas à circulação dos portugueses sejam aligeiradas no próximo mês.

«Se abril correr bem – está a correr bem e vai correr bem – isso permite que maio comece a ser progressivamente diferente. Esse é um sinal importante de esperança para aqueles que estão confinados há tanto tempo, com tantos sacrifícios e penosidades. Representa a tal luz ao fundo do túnel, que não só existem como se começa a ver a luz ao fim do túnel. É preciso que abril seja bem sucedido para podermos começar a ver essa luzinha na vida dos portugueses», rematou, confirmando que o estado de emergência deve ser renovado até ao início do próximo mês.