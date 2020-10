O Presidente da República admitiu esta sexta-feira que as famílias podem ter de repensar o Natal, em caso de agravamento da pandemia de covid-19, como pode ler no site da TVI24.



«É preciso repensar o Natal em família? Repensa-se o Natal em família», atirou o Presidente da República, em declarações aos jornalistas no Hospital de Braga: «Divide-se o Natal pelas várias componentes da família».

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que é preciso repensar «os programas que se tem com os amigos ou a convivência social», «neste período que é o período de pico que estamos a viver e vamos viver.»