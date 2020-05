Depois de vários testes levados a cabo por laboratórios ao longo dos últimos meses terem comprovado que o vírus SARS-CoV-2 poderia permanecer dias em superfícies, a Organização Mundial da Saúde refere que ainda não encontrou evidências conclusivas de que o novo coronavírus possa espalhar-se através do contacto com uma superfície artifical contaminada.

É esta a informação que consta do relatório mais recente da agência médica pertencente à Organização das Nações Unidas (ONU). «No momento da publicação deste relatório, o contágio com uma superfície ambiental contaminada não estava conclusivamente relacionado, de acordo com os estudos disponíveis», sublinha o relatório que é citado pelo El Mundo. «A doença da Covid-19 é transmitida principalmente por contacto físico e por partículas respiratórias.»

Ainda assim, a OMS não coloca totalmente de parte a possibilidade de uma pessoa ser infetada através do contacto com, por exemplo, uma maçaneta de uma porta ou teclados que contenham o vírus, e por isso mantém-se a favor da desinfeção de superfícies e objetos. Até porque, frisa, as superfícies e objetos podem também abrigar outros tipos de vírus.

A Organização Mundial da Saúde refere que um outro relatório, que mencionava que o vírus SARS-CoV-2 - que desencadeia a doença covid-19 - poderia sobreviver até sete dias numa superfície, foi elaborado com base em testes realizados em laboratório e por isso «longe das condições do mundo real».