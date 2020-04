Governo e Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reuniram-se, nesta sexta-feira, para analisar as condições para um regresso das competições, suspensas por causa da pandemia de covid-19.

De acordo com a agência Lusa, que cita fonte ligada ao processo, este primeiro encontro contou com a presença da ministros com os pelouros da saúde e do desporto, Marta Temido e Tiago Brandão Rodrigues, assim como os secretários de Estado, António Lacerda Sales e João Paulo Rebelo.

A FPF esteve representada pelo presidente, Fernando Gomes, e pelo CEO, Tiago Craveiro.

Também a Diretora Geral de Saúde, Graça Freitas, participou neste encontro, que dá assim o "pontapé de saída" formal nos preparativos para o regresso das competições de futebol.