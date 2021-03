Os quatro internacionais portugueses a jogar em França convocados por Fernando Santos deverão mesmo falhar o jogo com a Sérvia, da fase de qualificação para o Mundial.

Recorde-se que os clubes das ligas profissionais de França anunciaram que não vão libertar os jogadores internacionais que tenham para jogos fora da União Europeia e do Espaço Económico Europeu, já que as autoridades francesas impõem quarentena obrigatória de sete dias no regresso. A única exceção foi feita à seleção francesa para o jogo no Cazaquistão.

O jogo com o Azerbaijão não levantará problemas, já que será disputado em Itália (Turim), e o mesmo se aplica ao duelo no Luxemburgo, mas pelo meio há um jogo na Sérvia, país que não pertence à União Europeia (é candidato à mesma) nem ao Espaço Económico Europeu.

Esta decisão em França tirará desse encontro na Sérvia Anthony Lopes (Lyon), Danilo (PSG), José Fonte e Renato Sanches (Lille).

Numa conferência de imprensa realizada na sexta-feira, José Fonte foi questionado sobre a situação.

«Estou à espera de novidades. Creio que clube e federação vão chegar a acordo. Nós jogadores, queremos jogar os jogos pelo nosso país, mas aguardo o acordo e estou certo de que vai ser encontrada uma solução», disse o defesa do Lille, apontando:

«Parece certo que não podemos jogar contra a Sérvia. Será preciso ficar na bolha, talvez em Itália, e depois ir direto para o Luxemburgo. É uma solução, talvez haja mais», frisou.

«Temos de esperar para ver o que vão decidir, encontrar a melhor solução para todos porque é difícil para os jogadores não poderem representar a seleção.»