A Ligue 1 e a Ligue 2 não vão ser concluídas, disse o primeiro ministro francês, Édouard Philippe. O chefe do governo gaulês apresentou, esta terça-feira, um plano de contenção para travar a pandemia de Covid-19 e proibiu a realização de eventos desportivos até setembro.



«Não se podem realizar grandes eventos desportivos até setembro. A época de futebol 2019/20 não pode ser retomada», referiu, na Assembleia Nacional francesa.



No entanto, o político garantiu que é permitida a prática de desportos individuais a partir do dia 11 de maio.



«Em dias de sol é permitido praticar desportos individuais, respeitando sempre as regras de distanciamento social?, disse, acrescentando que não será possível praticar desportos de equipa ou de contacto em locais fechados.



Lembre-se que o primeiro escalão do futebol francês foi interrompido à 29.ª jornada devido à pandemia de Covid-19. O PSG era então líder com 68 pontos, seguido do Marselha de Villas-Boas com 56.



Ainda que o campeonato tenha terminado, PSG e Lyon ainda estão a disputar a Liga dos Campeões. Os campeões gauleses já garantiram o apuramento para os quartos de final enquanto o conjunto de Anthony Lopes ainda tem de jogar a segunda mão dos oitavos frente à Juventus.



França é o segundo país a dar por concluído a temporada depois de a Holanda ter feito o mesmo.



[atualizado às 15h14]