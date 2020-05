[artigo atualizado]

Os clubes da II Liga têm de renunciar à impugnação do cancelamento da prova para poderem recorrer ao fundo de 850 mil euros que será distribuído pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Esta cláusula faz parte do «Regulamento do fundo de apoio à tesouraria em resposta à Covid-19» que é um dos pontos abordados na reunião desta terça-feira por videoconferência, que teve início às 10 horas.

Em causa está a alínea B do artigo 7.º do referido documento, que estipula a «aceitação da classificação final da Liga Pro (II Liga) da época desportiva 2019/2020 e a renúncia expressa à respetiva impugnação» como fator condicionante para recorrer ao apoio essencial para compensar as perdas de receitas dos clubes com a suspensão da atividade desportiva devido à pandemia.

Na reunião desta terça-feira, os clubes decidem as subidas de Nacional e Farense à I Liga e as descidas de Cova da Piedade e Casa Pia ao Campeonato de Portugal, devido ao cancelamento da segunda competição profissional do futebol português.

Recorde-se que este fundo de apoio à II Liga prevê o pagamento de 850 mil euros, sendo que 300 mil euros serão entregues aos dois clubes que descerem da I Liga e os restantes 550 mil euros serão distribuídos pelos restantes 14 clubes.

Paralelamente, e adicionalmente, existirá também um apoio de um milhão de euros entregue pela Federação Portuguesa de Futebol à II Liga. A esse respeito fonte da Federação disse ao Maisfutebol que o regulamento que determina a forma como o dinheiro será disponibilizado aos clubes ainda está em construção e será divulgado em breve, mas não incluirá qualquer limitação aos direitos jurídicos dos clubes.