Só na próxima semana o Governo irá decidir sobre as condições para um eventual agendamento do recomeço das competições desportivas.

Em jeito de balanço do Conselho de Ministros desta quinta-feira, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, foi peremtória na resposta, quando questionada sobre a possibilidade de serem reatados os campeonatos profissionais de futebol e surf.

«Sobre matérias de reabertura remeto para as decisões que tomaremos [na próxima semana] e que partem de duas premissas: em que condições se pode manter a prática de algum distanciamento social e higiene, e que regras têm de ser definidas e o que pode já retomar alguma atividade ou não», afirmou a ministra.

As competições profissionais de futebol, I Liga e II Liga, foram suspensas a 12 de março, após a realização de 24 das 34 jornadas da prova e numa altura em que o FC Porto lidera com um ponto de vantagem sobre o Benfica.

Ainda esta quinta-feira as estruturas nacionais do surf apelaram aos mais altos representantes do Estado para a possibilidade de ser permitido o regresso à prática da modalidade depois de concluído o terceiro período do estado de emergência, a 2 de maio.

No Conselho de Ministros, e no que ao desporto diz respeito, o Governo aprovou o prolongamento do estatuto de utilidade pública desportiva atribuído às federações até 31 de dezembro de 2021, na sequência do adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 devido à pandemia da covid-19.

Uma decisão que ocorre após o adiamento das olimpíadas de Tóquio, inicialmente agendadas para o período entre 24 de julho a 9 de agosto de 2020, e adiadas para 23 de julho a 8 de agosto de 2021, atendendo a que os mandatos estão normalmente associados aos ciclos olímpicos.

«As medidas tomadas não se prendem com qualquer retoma, mas sim com um conjunto de adaptações necessárias em função de os Jogos Olímpicos terem sido adiados um ano. Todos os ciclos de financiamento das federações desportivas têm ciclos de quatro em quatro anos, e, por força dessa organização dos Jogos Olímpicos, há aqui uma adaptação a este prolongamento», explicou Mariana Vieira da Silva.

O Conselho de Ministros aprovou ainda disposições excecionais sobre a duração dos mandatos dos dirigentes de federações, associações ou ligas.

Em Portugal a pandemia da covid-19 já provocou a infeção de 22.353 pessoas, sendo que, dessas, 1.201 recuperam totalmente da doença com o número de vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus a ascender, nas últimas 24 horas, a 820 segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.