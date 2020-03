O presidente da FIFA sugeriu esta terça-feira adiar o Mundial de Clubes, isto depois de a UEFA e a CONMEBOL terem decidido adiar o Euro e a Copa América para o verão de 2021.

Ora o Mundial de Clubes, que vai estrear na China um formato com mais equipas, está precisamente agendado para essa data, mas Gianni Infantino propõe também fazer alterações na calendarização da prova.

«Convoquei para amanhã uma reunião por teleconferência com o Conselho da FIFA para ver como podemos progredir coletivamente. Durante esta chamada, vou sugerir seguirmos as próximas etapas: aceitar os adiamentos da Copa América e do Euro 2020 para junho/julho de 2021; decidir numa fase posterior – quando houver mais clareza sobre a situação – a nova data do novo Mundial de Clubes da FIFA, se para 2021, 2022 ou 2023», pode ler-se na nota publicada.

Infantino promete ainda discutir com a Federação chinesa e o governo daquele país o adiamento da competição, «a fim de minimizar qualquer impacto negativo».

O líder da FIFA informou também que vai discutir o impacto destas mudanças no calendário com as federações nacionais e outras partes interessadas e tentar encontrar «soluções apropriadas» para o calendário internacional assim que possível.