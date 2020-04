O primeiro-ministro, António Costa, vai receber esta terça-feira os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Benfica, FC Porto e Sporting, para analisar os cenários para o regresso das competições profissionais.

A reunião, que vai juntar Fernando Gomes, Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Frederico Varandas no Palácio de São Bento, está marcada para as 18 horas.

«O tema central da reunião é analisar em que termos pode ser efetuada a retoma dos campeonatos profissionais e o levantamento de restrições na área do desporto», referiu fonte governamental à agência Lusa.

Uma hora antes, pelas 17 horas, o primeiro-ministro vai receber o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, assim como os presidentes do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, e da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Cardoso.